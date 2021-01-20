Верховный суд США эвакуируют из-за угрозы взрыва

Здание расположено в непосредственной близости от Капитолия, где пройдет инаугурация Джо Байдена

Здание Верховного суда США эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на источники.

Суд расположен в центре Вашингтона в непосредственной близости от Капитолия, где в ближайшее время принесет присягу и вступит в должность избранный президент США Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Байден прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации после мессы в католическом кафедральном соборе Святого Апостола Матфея.

Инаугурация Байдена пройдет на ступенях Капитолия. Из-за пандемии церемония проходит в максимально усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования.

Обновление (19:43 мск): в здании суда не обнаружили взрывного устройства, передает NBC.

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