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Число жертв взрыва в Мадриде увеличилось до четырех

18:50
  • среда
  • 20 января 2021

Не менее восьми человек пострадали

В результате взрыва на улице Толедо в центре Мадрида погибли четыре человека, сообщает газета El Comercio. Информагентство Reuters уточняет, что пострадали по меньшей мере восемь человек.

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Ранее мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда подтвердил информацию о гибели двух граждан. Согласно данным местных СМИ, ЧП произошло в одном из зданий 15:00 по местному времени (17:00 по Москве). Четыре этажа обрушились, эвакуация все еще продолжается. Уточнялось, что в доме жили священники из церкви по соседству.

По предварительной информации, причиной инцидента могла стать утечка газа. Посольство России в Испании сообщило, что россиян среди пострадавших нет. Премьер-министр страны Педро Санчес следит за развитием событий, об этом он сам написал в соцсетях.

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