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В Вашингтоне началась церемония инаугурации Байдена

19:17
  • среда
  • 20 января 2021

Она проходит в усеченном формате из-за пандемии

В Соединенных Штатах на ступенях Капитолия началась церемония вступления в должность избранного президента страны Джо Байдена. Прямая трансляция с места событий ведется на YouTube.

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В связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования. От торжественного парада было решено отказаться. Непосредственно на Капитолийском холме позволено присутствовать законодателям и их гостям. Число журналистов также сокращено.

СМИ пишут, что одежду для семьи Байденов на инаугурации создали американские дизайнеры - Ральф Лорен и Александра О'Нейл. Байдена уже поздравил экс-президент Барак Обама.

Уточняется, что новый глава государства не станет упоминать в инаугурационной речи своего предшественника Дональда Трампа. Тот при этом уже покинул Вашингтон, улетев во Флориду. Там его готовятся встречать сторонники.

Протокол инаугурации состоит из нескольких этапов. Утром будущий президент посещает церковную службу, затем едет в Белый дом, где устраивают 15-минутное чаепитие. Затем у Капитолия присягу принимает избранный вице-президент, после него - президент. Звучит 21 орудийный залп, оркестр играет Hail to the chief, это гимн главы государства. Потом президент произносит речь. Вечером идут приемы и балы, на следующий день - "молитвенный завтрак".

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