Переболевшая коронавирусом Кудрявцева получила серьезную травму дома

Телеведущая опубликовала видео, на котором она передвигается по больнице в инвалидной коляске

Начало 2021 года выдалось тяжелым для Леры Кудрявцевой. В соцсети телеведущая пожаловалась, что после перенесенного коронавируса она снова оказалась под присмотром врачей.

Телеведущая рассказала подписчикам в инстаграме, что получила серьезную травму, находясь дома. Врачи диагностировали у нее перелом крестца.

"Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и … перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит", - подписала ролик Кудрявцева, на котором она передвигается по больнице в инвалидной коляске.

В начале января Кудрявцева рассказала о том, что заболела коронавирусом. По ее словам, ее дочь Мария заболела перед Новым годом после похода на елку, после чего праздник пришлось встречать узким семейным кругом.

Кудрявцева также планировала полететь на новогодние каникулы за границу. Но необходимый для поездки тест оказался положительным, и путешествие пришлось отменить.

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