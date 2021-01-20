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В подмосковном Красноармейске отравились 96 детей

19:48
  • среда
  • 20 января 2021

Это учащиеся школ № 3 и № 4

Как сообщили в Министерства образования Московской области, в Красноармейске отравились 96 детей. "Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы. По фактам случившегося проводится проверка. Ситуация находится на особом контроле министерства", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

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Глава Красноармейска Александр Федоров уточнил, что помощь понадобилась учащимся школ № 3 и № 4. У пострадавших и работников пищеблоков взяли анализы. Отмечается, что все дети учатся в разных классах.

"Ситуация находится под моим личным контролем. Все виновные будут наказаны", - добавил Федоров.

Один ребенок был отправлен в инфекционное отделение Московской областной больницы имени Розанова. Его состояние оценивается как средней тяжести.

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