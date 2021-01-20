ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Камала Харрис вступила в должность вице-президента США

19:53
  • среда
  • 20 января 2021

Она стала первой женщиной в истории США на посту вице-президента

Камала Харрис вступила в должность вице-президента США. Она принесла присягу на верность конституции и стране. Мероприятие транслируют американские телеканалы.

"Я, Камала Деви Харрис, торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов внешних или внутренних. Я буду верна этой клятве. Я принимаю это обязательство свободно и клянусь, что я буду добросовестно исполнять свои обязательства. И да поможет мне Бог", - сказала она, положив левую руку на Библию.

18 января 56-летняя Камала Харрис официально сложила с себя полномочия сенатора от штата Калифорния.

Вслед за Харрис в должность вступит избранный президент США Джо Байден.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Камала Харрис
Камала Харрис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.