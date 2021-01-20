Она стала первой женщиной в истории США на посту вице-президента

Камала Харрис вступила в должность вице-президента США. Она принесла присягу на верность конституции и стране. Мероприятие транслируют американские телеканалы.

"Я, Камала Деви Харрис, торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов внешних или внутренних. Я буду верна этой клятве. Я принимаю это обязательство свободно и клянусь, что я буду добросовестно исполнять свои обязательства. И да поможет мне Бог", - сказала она, положив левую руку на Библию.

18 января 56-летняя Камала Харрис официально сложила с себя полномочия сенатора от штата Калифорния.

Вслед за Харрис в должность вступит избранный президент США Джо Байден.

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