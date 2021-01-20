46-й президент США Джо Байден вступил в должность

Глава государства принял присягу в Вашингтоне

В ходе церемонии инаугурации Джо Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Торжественное мероприятие по традиции проводится в Вашингтоне, однако в этот раз оно осуществляется в усеченном формате из-за пандемии коронавируса. Официальная трансляция ведется на YouTube.

На западном крыльце Капитолия Байден произнес текст присяги, состоящий из 35 слов, на Библии, которая хранится в его семье с 1893 года и уже использовалась для приведения его к присяге в качестве вице-президента. Принимал присягу председатель Верховного суда Джон Роббинс.

После новый глава государства начал получасовую речь.

Прежде в должность вступила новый вице-президент Камала Харрис. Она стала первой женщиной в истории страны на этом посту.

Некоторые пункты обычной процедуры инаугурации в этот раз оказались нарушены. Это связано с угрозой COVID-19. В частности, был отменен торжественный парад.

Предшественник Байдена Дональд Трамп не стал дожидаться церемонии. Рано утром 20 января он покинул Вашингтон и улетел во Флориду, где его встречали сторонники. Перед отлетом Трамп заявил, что обещает "вернуться тем или иным образом".

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