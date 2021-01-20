Леди Гага спела гимн США во время инаугурации Байдена

Певица выбрала для церемонии платье с ярко-красной юбкой

Американская певица и актриса Леди Гага приняла участие в инаугурации президента Соединенных Штатов Джо Байдена - она исполнила национальный гимн страны.

Для церемонии выбрала длинное платье с пышной юбкой ярко-красного цвета. Волосы были заплетены в косу, в которую добавили черную ленту. Также в качестве украшения певица использовала большую брошь в виде золотой птицы.

После гимна Байден принял присягу, тем самым вступив в должность главы государства, а затем начал свою получасовую речь. В ней он, в частности, заявил о намерении полностью искоренить расизм в стране, а также бороться за права и свободу каждого американца - в том числе тех, кто не голосовал за него.

Прежде в должность вступила новый вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной в истории страны на этом посту.

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