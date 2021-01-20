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МИД предложил новой администрации США продлить СНВ-3

20:56
  • среда
  • 20 января 2021

В Штатах обещали перейти к этому вопросу сразу после инаугурации Байдена

Министерство иностранных дел России распространило сообщение, в котором сказано, что Москва продолжает выступать за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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"Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причем с максимально реалистичных позиций. Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в договоре пятилетний срок", - цитирует внешнеполитическое ведомство ТАСС.

Там добавили, что надеются на конструктивную позицию новой администрации в Вашингтоне, а также на то, что пожелания Москвы будут учтены.

Ранее выдвинутый Байденом на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что новый президент США намерен добиваться продления Договора о сокращении наступательных вооружений. Вопрос, по словам Блинкена, будет решаться сразу после инаугурации. Она состоялась 20 января у Капитолия. Байден официально вступил в должность.

Срок СНВ-3 истекает в феврале. Это единственное действующее соглашение между Россией и США об ограничении вооружений. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года предложил продлить договор на год "без всяких условий".

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