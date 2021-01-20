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Опубликовано видео с места спецоперации против Бютукаева в Чечне

20:42
  • среда
  • 20 января 2021

В составе его банды находились боевики с Украины, сообщили в НАК

Инфоцентр НАК показал видео с места спецоперации, которая прошла в среду в Чечне против террориста Аслана Бютукаева и его банды. ТВЦ.RU публикует эти кадры.

"Сегодня в результате ликвидации в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики одиозного бандглаваря Бютукаева органами безопасности совместно с силами правопорядка успешно завершен координируемый оперативным штабом НАК комплекс специальных мероприятий по нейтрализации деятельности на Северном Кавказе его бандруппы", - говорится в сообщении НАК.

В ведомстве рассказали, что в течение прошлого года в ходе спецопераций в Чечне и Ингушетии ФСБ ликвидировала 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины. Кроме этого, были найдены двадцать тайников, шесть оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, а также двадцать самодельных взрывных устройств мощностью до 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате успешной спецоперции был убит Бютукаев и пять его сподвижников. Он также заявил, что больше не осталось участников бандподполья, находящихся в федеральном розыске, за преступления, совершенные в Чечне.

Аслан Бютукаев вместе с ликвидированным ранее лидером террористов Доку Умаровым был фигурантом уголовного дела о теракте в "Домодедово", вследствие которого погибли 37 человек.

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