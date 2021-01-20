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Байден выступил с первой речью в качестве президента США

20:41
  • среда
  • 20 января 2021

Он пообещал искоренить "белое превосходство"

46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден, вступивший в должность в ходе инаугурации 20 января в Вашингтоне, обратился к нации с речью, передает The Guardian.

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"Это день Америки. Это день демократии", - сказал глава государства. Он отметил, что ценность этой демократии, которая в итоге восторжествовала, стала особенно очевидна во время беспорядков в Капитолии.

По словам Байдена, американцы должны противостоять "белому превосходству", при этом президент выразил намерение объединить страну. Штаты, продолжил Байден, находятся в стадии тяжелых испытаний, одним из которых является пандемия коронавирусной инфекции. Как подчеркнул глава государства, бороться необходимо плечом к плечу, так что единство важно как никогда.

Также Байден пообещал искоренить в стране безработицу, экстремизм и "безнадежность". Отдельно Байден выделил тему гендерного равноправия. Он заметил, что США прошли долгий путь, чтобы женщины получили права, а теперь Камала Харрис стала вице-президентом.

Кроме того, президент пообещал не отдаляться от остального мира, чтобы совместно менять положение вещей на планете к лучшему. Затем Байден объявил минуту молчания о 400 тысячах жертв коронавируса в США.

До этого Байден на западном крыльце Капитолия произнес текст присяги, состоящий из 35 слов, на Библии, которая хранится в его семье с 1893 года. Принимал присягу председатель Верховного суда Джон Роббинс.  Леди Гага спела национальный гимн.

Предшественник Байдена Дональд Трамп не стал дожидаться церемонии. Рано утром 20 января он улетел во Флориду. Перед отлетом Трамп заявил, что обещает "вернуться тем или иным образом".

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