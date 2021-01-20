Демократия за забором: как прошла инаугурация президента США Джо Байдена

Церемония по традиции прошла на ступенях Капитолия, но многим отличалась от предыдущих

Джозеф Байден принёс присягу и официально стал 46-м президентом Соединённых Штатов Америки. Церемония инаугурации прошла по традиции на ступенях Капитолия. Но многим отличалась от предыдущих. Военных в центре Вашингтона было в этот момент гораздо больше, чем приглашённых на церемонию. Не пришёл на инаугурацию и сдавший свои полномочия Дональд Трамп.

"Я, Джозеф Робинетт Байден-младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединённых Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов. Да поможет мне Бог", - сказал Джо Байден.

Он все-таки стал президентом. Хоть и самым пожилым, ведь ему уже 78 лет, хоть и с третьей попытки, но все-таки теперь уже полноправным главой государства. И пусть предшественник и его избиратели - более 70 миллионов американцев - до сих ставят под сомнение итоги голосования, а Вашингтон теперь больше похож на военный лагерь, Байдена все-таки привели к присяге. Гимн США исполнила Леди Гага. Певица активно агитировала за этого политика во время избирательной кампании.

Свою речь на ступенях Капитолия он мог бы произнести перед двумя тысячами вип-гостей из американского истеблишмента. А под зданием парламента обычно собираются до двух миллионов зрителей. Но на этот раз пригласительные билеты раздали лишь членам Конгресса, каждому из которых разрешили пригласить только одного гостя. Церемонию пришлось проводить в усеченном виде. И она точно войдет в историю как самая странная.

На инаугурации Джо Байдена присутствовали три бывших президента США - Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон. Его, так и не занявшая главный пост в стране, супруга Хиллари была в прекрасном настроении. За Дональда Трампа в Конгрессе отдувался хмурый вице-президент Майкл Пенс. Его шеф стал первым за более чем 150 лет американской истории главой государства, который проигнорировал инаугурацию своего преемника. Несколькими часами ранее чета Трампов пренебрегла еще одной многолетней традицией - не пригласила супругов Байденов на чаепитие в Белый дом и не стала с ними фотографироваться. Будущий хозяин резиденции в ответ лишь оптимистично написал в соцсети: "В Америке наступил новый день".

"Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды. Обновления и решимости. Мы можем смотреть друг на друга не как на врагов, а как на соседей, относиться друг к другу с достоинством и уважением, мы можем объединить усилия, прекратить крики и снизить накал", - уверен Байден.

Такой демократии Вашингтон еще не видел. От избирателей американский истеблишмент отгородился четырехметровыми заборами и колючей проволокой. Баррикада на баррикаде. Оцеплены целые кварталы. Бетонные блоки, грузовики, перекрывающие дороги. Вместо аплодисментов уличных зрителей почти мертвую тишину нарушают лишь бряцающие оружием военные, нацгвардейцы и полицейские. Для обеспечения порядка в столицу стянули 25 тысяч силовиков. И даже специалистов по химическому, биологическому и ядерному оружию. В городе объявлен режим ЧС. Митинги и демонстрации запрещены. Но не всем. Например, активистам движения BLM, которые громили американские города всю весну и все лето, никто не мешал собираться и размещать антитрамповские плакаты совсем недалеко от Капитолия.

В своей инаугурационной речи Джо Байден сокрушался по поводу превосходства белых и домашнего терроризма - именно так демократы классифицировали недавний штурм Капитолия. Он, конечно, пообещал все это победить и объединить нацию. Но именно из-за активных и агрессивно настроенных сторонников Трампа предприняли беспрецедентные меры безопасности и отменили ряд традиционных мероприятий. Но основной официальной причиной сокращения церемонии инаугурации стал коронавирус.

Чета Трампов покинула Вашингтон за 4 часа до инаугурации. И в отличие от Джо Дональд в торжествах напоследок отказывать себе не стал. На военной базе Эндрюс в Мэрилэнде пока еще президента встречали с военными почестями.

Это редкие кадры последних дней, где Дональд Трамп улыбался и даже шутил. Он в очередной раз похвастался своими успехами в экономике и напомнил о главной причине провала многих начинаний: коронавирус. Пожелал успехов новой администрации, имя Байдена не упомянул ни разу и ушел, заинтриговав на прощание.

"Я всегда буду бороться за вас. Я буду смотреть и слушать. Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде. Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", - пообещал Трамп.

Под аплодисменты сторонников и песню Фрэнка Синатры "Мой путь", пообещав вернуться, Трамп улетел на президентском самолете. Том самом, который он принципиально отказался предоставить семейству Байденов в день инаугурации. Последним пришлось добираться в Вашингтон чартером. Из Мэриленда борт номер один взял курс на Флориду, куда Трамп прибыл еще в статусе президента. По дороге он успел отменить пошлины на алюминий из Эмиратов и помиловать еще одного осужденного. Всего за сегодняшний день полное президентское прощение получили 73 человека, смягчение наказания - еще 70.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".

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