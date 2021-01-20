Ученые нашли способ омолодить мозг

Но на людях этот метод пока не тестировали

С возрастом определенные клетки иммунной системы начинают активировать процессы воспаления в мозге. Блокирование рецепторов этих клеток позволяет остановить старение мозга и, соответственно, замедлить снижение когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета, о результатах работы которых пишет РИА "Новости".

Выяснилось, что воспаление в мозге связано с нарушением метаболизма иммунных миелоидных клеток. Они отвечают за захват и переваривание бактерий, а также остатков погибших клеток. Там накапливается глюкоза, которая не расходуется на производство энергии, а преобразуется в длинные цепи животного эквивалента крахмала. Это накопление наносит ущерб стареющим тканям.

Авторы исследования заметили, что при использовании двух определенных препаратов клеточный метаболизм восстанавливается до юношеского уровня, а воспаление уменьшается. Правда, эксперименты пока проводились лишь на мышах.

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