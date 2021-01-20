ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые нашли способ омолодить мозг

21:17
  • среда
  • 20 января 2021

Но на людях этот метод пока не тестировали

С возрастом определенные клетки иммунной системы начинают активировать процессы воспаления в мозге. Блокирование рецепторов этих клеток позволяет остановить старение мозга и, соответственно, замедлить снижение когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета, о результатах работы которых пишет РИА "Новости".

Ученые оценили вероятность взрыва Солнца
Ученые выявили неожиданный симптом болезней сердца

Выяснилось, что воспаление в мозге связано с нарушением метаболизма иммунных миелоидных клеток. Они отвечают за захват и переваривание бактерий, а также остатков погибших клеток. Там накапливается глюкоза, которая не расходуется на производство энергии, а преобразуется в длинные цепи животного эквивалента крахмала. Это накопление наносит ущерб стареющим тканям.

Авторы исследования заметили, что при использовании двух определенных препаратов клеточный метаболизм восстанавливается до юношеского уровня, а воспаление уменьшается. Правда, эксперименты пока проводились лишь на мышах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ученый изучает мозг
Ученый изучает мозг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.