ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Мадриде уточнили число погибших и пострадавших при взрыве

21:41
  • среда
  • 20 января 2021

Под завалами все еще могут оставаться люди

В результате мощного взрыва в центре Мадрида погибли три человека, еще 11 получили ранения. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на городскую службу по чрезвычайным ситуациям.

Верховный суд США эвакуируют из-за угрозы взрыва
Двух россиян объявили в розыск по делу о взрыве в порту Бейрута

"Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы", - сказано в сообщении.

Расположенные в районе ЧП здания эвакуированы. На месте работают экстренные службы и кинологи. Под завалами могут оставаться люди.

Инцидент произошел днем в среду, 20 января. По предварительной версии, причиной стала утечка газа. В доме, где случился взрыв, проживали священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Несколько этажей обрушились. В строении велись ремонтные работы газового бойлера.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия взрыва в Мадриде
Последствия взрыва в Мадриде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.