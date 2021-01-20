В Мадриде уточнили число погибших и пострадавших при взрыве

Под завалами все еще могут оставаться люди

В результате мощного взрыва в центре Мадрида погибли три человека, еще 11 получили ранения. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на городскую службу по чрезвычайным ситуациям.

"Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь. Один из них в тяжелом состоянии, ранения десяти легкие. Трое доставлены в больницы", - сказано в сообщении.

Расположенные в районе ЧП здания эвакуированы. На месте работают экстренные службы и кинологи. Под завалами могут оставаться люди.

Инцидент произошел днем в среду, 20 января. По предварительной версии, причиной стала утечка газа. В доме, где случился взрыв, проживали священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Несколько этажей обрушились. В строении велись ремонтные работы газового бойлера.

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