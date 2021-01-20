На МКС восстановили российскую систему получения кислорода

Сейчас оборудование работает штатно

На Международной космической станции восстановили работу российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая ранее в среду отказала, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

"Была выключена и снова включена система "Электрон-ВМ". Оборудование работает штатно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее подобное происходило в октябре и декабре 2020 года. Системы получения кислорода на МКС иногда выходят из строя, но как на самой станции, так и на прибывающих туда грузовых кораблях всегда есть запасы. При этом в американском сегменте МКС есть система получения кислорода OGS. Она расположена в модуле Tranquillity.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, американцы Кэтлин Рубинс, Шэннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также японец Соити Ногути.

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