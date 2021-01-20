ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На МКС восстановили российскую систему получения кислорода

22:04
  • среда
  • 20 января 2021

Сейчас оборудование работает штатно

На Международной космической станции восстановили работу российской системы получения кислорода "Электрон-ВМ", которая ранее в среду отказала, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Российский космонавт показал северное сияние с борта МКС
Роскосмос назвал американские приборы возможной причиной утечки на МКС

"Была выключена и снова включена система "Электрон-ВМ". Оборудование работает штатно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее подобное происходило в октябре и декабре 2020 года. Системы получения кислорода на МКС иногда выходят из строя, но как на самой станции, так и на прибывающих туда грузовых кораблях всегда есть запасы. При этом в американском сегменте МКС есть система получения кислорода OGS. Она расположена в модуле Tranquillity.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, американцы Кэтлин Рубинс, Шэннон Уокер, Виктор Гловер и Майкл Хопкинс, а также японец Соити Ногути.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
МКС
МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.