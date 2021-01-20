В Архангельске произошел взрыв газа в жилом доме

Из здания эвакуировали 49 человек
В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали из здания 49 человек, в том числе 9 детей. Жильцам предоставили теплый автобус.
ЧП произошло в среду вечером по адресу: Московский проспект, дом 43, корпус 1. По данным местной администрации, пострадавших в результате взрыва нет.
По предварительной информации, в результате взрыва пострадала межквартирная стена (не несущая).
Прокуратура Архангельской области организовала проверку, передает ТАСС. "По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"