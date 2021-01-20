ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Архангельске произошел взрыв газа в жилом доме

22:27
  • среда
  • 20 января 2021

Из здания эвакуировали 49 человек

В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа. Спасатели эвакуировали из здания 49 человек, в том числе 9 детей. Жильцам предоставили теплый автобус.

ЧП произошло в среду вечером по адресу: Московский проспект, дом 43, корпус 1. По данным местной администрации, пострадавших в результате взрыва нет.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадала межквартирная стена (не несущая).

Прокуратура Архангельской области организовала проверку, передает ТАСС. "По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.