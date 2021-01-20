Россиянам предрекли оттепель с экстремальными температурами

Она придет в пятницу в европейскую часть страны

Уже в пятницу в европейскую часть России придет длительная оттепель с температурой выше нормы на 9-10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как минимум до среды-четверга следующей недели будет оттепель, такая экстремально теплая погода с температурой выше нормы на 9-10 градусов, цитирует Вильфанда ТАСС.

Метеоролог уточнил, что оттепель обойдет стороной северо-восточные районы Северо-Западного федерального округа.

Ранее жителей Красноярского края предупредили о резком похолодании. Температура воздуха в регионе 21-22 января может опуститься до минус 55 градусов. По данным синоптиков, сильный мороз ожидается на юге Таймырского и в Эвенкийском муниципальном районе.

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