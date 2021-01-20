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СК возбудил уголовное дело после спецоперации в Чечне

22:55
  • среда
  • 20 января 2021

Пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения

Управление Следственного комитета по Чечне возбудило уголовное дело после ликвидации боевиков в Ачхой-Мартановском районе.

"Следственными органами СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК России)", - говорится на сайте ведомства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации были ликвидированы террорист Аслан Бютукаев и остатки его банды. По данным министра печати и информации республики Ахмеда Дудаева, пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Бютукаев возглавлял разрозненные незаконные формирования на Северном Кавказе. Он причастен к совершению целого ряда преступлений террористической направленности.

В 2011 году Аслан Бютукаев и Доку Умаров взяли на себя ответственность за организацию теракта в аэропорту "Домодедово".

Видео: НАК показал видео с места спецоперации в Чечне

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