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Завершение эпохи Трампа: как изменятся отношения США и России при Байдене

08:57
  • четверг
  • 21 января 2021

Стоит ли ждать потепления?

Какой будет внутренняя политика Вашингтона при Джо Байдене? Изменятся ли отношения Соединенных Штатов с Европой, Россией и Китаем? И что ждет уже бывшего президента - продолжатся ли преследования Дональда Трампа?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"У победившей стороны нет своей повестки дня. У них повестка дня либо позапрошлая, времен Обамы, либо отомстить Трампу. То есть у них нет ничего своего", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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