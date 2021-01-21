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США возвращаются в ВОЗ: Байден отменил несколько решений Трампа

08:17
  • четверг
  • 21 января 2021

Стали известны первые указы Байдена после инаугурации

Одной из главных мировых новостей остаётся приход к власти 46-го президента США. Джо Байден сразу после инаугурации приступил к выполнению своих обязанностей и уже подписал полтора десятка указов, передает "ТВ Центр".
Демократия за забором: как прошла инаугурация президента США Джо Байдена

Некоторые из них отменяют решения бывшего президента Дональда Трампа. Как сообщила нынешний пресс-секретарь Белого дома, небезызвестная Джен Псаки, Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой, ввёл обязательный режим ношения масок, а также вернул Штаты во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

Сообщил глава Овального кабинета и о письме, которое ему оставил предшественник. Хотя бы эту традицию Трамп не нарушил.

Однако Джо Байден сохранил интригу и отказался раскрыть детали послания, назвав его содержание великодушным. Решение об импичменте Трампу новый американский лидер отдал на откуп Сенату. А свою инаугурацию объявил национальным днём единства.

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