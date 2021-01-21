Российские саперы рассказали, как проходит разминирование в Сирии

На счету российских военных инженеров - сотни спасенных жизней

Свой профессиональный праздник отмечают российские военные инженеры. Этому роду войск исполняется 320 лет. Первая инженерная школа была создана еще по указу Петра Великого. Сегодня во всех подразделениях проходят торжественные мероприятия. Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтфлота провели необычный флешмоб. На плацу из учебных мин они выложили юбилейную дату.

Но и в праздник саперы на боевом посту. На полигоне Раевский в Краснодарском крае бойцы десантно-штурмового горного соединения уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены под Новороссийском. Там в 43-м году велись ожесточенные бои за Малую Землю. Сложные задачи выполняют наши военные инженеры и в Сирии. На их счету сотни спасенных жизней и тысячи уничтоженных боеприпасов, оставленных боевиками.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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