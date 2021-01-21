Российские звезды поддержали оказавшуюся в инвалидном кресле Кудрявцеву

Звезда получила серьезную травму
Российская телеведущая Лера Кудрявцева напугала поклонников сообщением о том, что оказалась в инвалидном кресле. Недавно звезда переболела коронавирусной инфекцией, а после этого получила серьезную травму.
Кудрявцева в Сети опубликовала видео, на котором она находится в инвалидном кресле. Телеведущая объяснила, что оно потребовалось ей не для шутки, а из необходимости.
"Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и.... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме", - подписала ролик знаменитость.
Также на видео показана выписка из медицинского заключения с диагнозом.
На новость о травме телеведущей тут же отреагировали не только ее поклонники, но и другие знаменитости, которые пожелали ей в комментариях скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.
"Господи, дорогая, выздоравливай", — написала ей Алена Водонаева.
"Лерочка, сил тебе", — присоединилась к ней Настасья Самбурская.
"Лера, пусть на этом полоса невезения закончится, выздоравливай!" — добавил Максим Галкин.
"Лерчик, выздоравливай скорее!" — пожелала Ольга Орлова.
"Лерочка дорогая, держись, главное не раскисай", — оставила пожелание Татьяна Навка.
"Да что ж такое-то, подружка!!!! Поправляйся скореее!!!" — эмоционально высказался Оскар Кучера.
Ранее телеведущая получила положительный тест на коронавирусную инфекцию. По словам Кудрявцевой, болезнь прошла в легкой форме.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"