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Российские звезды поддержали оказавшуюся в инвалидном кресле Кудрявцеву

10:07
  • четверг
  • 21 января 2021

Звезда получила серьезную травму

Российская телеведущая Лера Кудрявцева напугала поклонников сообщением о том, что оказалась в инвалидном кресле. Недавно звезда переболела коронавирусной инфекцией, а после этого получила серьезную травму.
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Кудрявцева в Сети опубликовала видео, на котором она находится в инвалидном кресле. Телеведущая объяснила, что оно потребовалось ей не для шутки, а из необходимости.

"Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и.... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме", - подписала ролик знаменитость.

Также на видео показана выписка из медицинского заключения с диагнозом.

На новость о травме телеведущей тут же отреагировали не только ее поклонники, но и другие знаменитости, которые пожелали ей в комментариях скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

"Господи, дорогая, выздоравливай", — написала ей Алена Водонаева.

"Лерочка, сил тебе", — присоединилась к ней Настасья Самбурская.

"Лера, пусть на этом полоса невезения закончится, выздоравливай!" — добавил Максим Галкин.

"Лерчик, выздоравливай скорее!" — пожелала Ольга Орлова.

"Лерочка дорогая, держись, главное не раскисай", — оставила пожелание Татьяна Навка.

"Да что ж такое-то, подружка!!!! Поправляйся скореее!!!" — эмоционально высказался Оскар Кучера.

Ранее телеведущая получила положительный тест на коронавирусную инфекцию. По словам Кудрявцевой, болезнь прошла в легкой форме.

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