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Обнаружен путь проникновения коронавируса в организм человека

08:32
  • четверг
  • 21 января 2021

Назван фермент, с которым связывается "агрессор"

Китайские ученые открыли еще один путь, которым проникает в организм человека коронавирус SARS-СоV-2. Ранее считалось, что "входные ворота" в клетки легких и бронхов -  белок ACE2. Теперь же выяснилось, что коронавирус взаимодействует и с ферментом AXL.
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"В этом исследовании мы обнаружили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2", — написано в статье, опубликованной изданием Cell Research.  

Исследователи поясняют, что AXL — мембранный белок. Он связан с передачей сигналов от соединительных тканей в цитоплазму во внутреннюю среду клетки. Фермент регулирует такие физиологические процессы, как выживание клеток и их иммунный ответ.

По мнению ученых, если эти клетки перестанут работать, количество копий вируса в эпителии легких человека резко сократится. Исследования проводили специалисты Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян в сотрудничестве с учеными Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу.

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