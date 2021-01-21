Сергунина: 700 тысяч пользователей привлек сервис Russpass за полгода

Сервис существует с июля прошлого года

Более 700 тысяч человек уже воспользовались туристическим сервисом Russpass с начала его работы в июле 2020 года. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В базе Russpass накоплено больше тысячи предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты. Понятно, что сейчас не самое благоприятное время для поездок. В значительной степени это работа на перспективу", - сказала Сергунина.

В развитии сервиса принимают участие не только Москва, но и другие регионы. Соглашение о сотрудничестве подписали 82 субъекта, 58 из них представили свои туристические программы.

На Russpass можно найти готовые туры или составить собственный маршрут путешествия по столице и городам страны. Также там можно приобрести авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии или зарезервировать столики в ресторанах и кафе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"