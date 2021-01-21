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Москвичей в четверг ждет туман и метель

08:55
  • четверг
  • 21 января 2021

Зато немного потеплеет

В Москве в четверг ожидается туман и метель, рассказал метеоролог Евгений Тишковец. Он предупредил гостей и жителей столицы, что осадки будут идти до вечера.
В Москву возвращается комфортная погода

"Сегодня в небе над Москвой будут тесниться многослойные облака, с 11-12 часов начнутся снегопады умеренной интенсивности с кратковременным ухудшением видимости до 1-1,5 километра, которые продолжатся до 18-19 часов, закружат слабые метели, благодаря чему сугробы подрастут на три сантиметра", - сообщил синоптик.

Он отметил, что в добавок к слабой метели вечером на город опустится туман. При этом воздух прогреется до положенной для середины зимы климатической нормы, передает РИА Новости.

"Температура воздуха в столице минус 8-10 градусов, в Подмосковье минус 8-13. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба", - добавил Тишковец.

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