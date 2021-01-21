Диетолог объяснил, как отучить организм делать "запасы на зиму"

Зимой люди инстинктивно начинают больше есть

В холодное время года человек подсознательно начинает есть больше, а выбор всё чаще падает на жирные и калорийные блюда. Однако в употреблении некоторых продуктов стоит себя ограничивать даже зимой. Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие правила стоит учитывать при составлении зимнего рациона.

"Инстинктивно зимой мы начинаем потреблять больше жирного мяса и грубых углеводов. Можно так сказать, что идеальной для мороза пищей являются пельмени. В них есть тесто, то есть углеводы, и есть мясо, причем обычно жирное. Другой вариант – это картошка с мясом, она зимой тоже может быть согревающей едой", - привел пример диетолог.

Он подчеркнул, что если во всем положиться на инстинкты и зимой питаться одними пельменями, то можно прочувствовать на себе неприятные последствия подобной диеты.

"К сожалению, есть подвох. Людям не нужно столько тепла зимой, сколько дают эти продукты. Сейчас мы обогреваем жилище и носим теплую одежду на улице, нам не нужно столько тепла. Когда мы едим такую согревающую еду, то мы повинуемся инстинкту, а в результате тот избыток энергии просто выражается в нарастании веса. В период с сентября по март человек обычно набирает в среднем 3-4 килограмма, а иногда и 13-14 килограммов", - заявил врач.

Он посоветовал "объяснить" организму, что у него нет необходимости делать запасы на зиму. Чтобы приглушить инстинкт, нужно больше двигаться и больше времени проводить в активности. Для этого отлично подойдут занятия в тренажерном зале или другие подвижные виды деятельности, передает Радио Sputnik. Благодаря этому организм понимает, что "ничего не поменялось, что мы так же активны, как летом", резюмировал диетолог.

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