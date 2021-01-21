Овечкин и другие российские хоккеисты "Вашингтон кэпиталз" отстранены от игр НХЛ

В их числе – Кузнецов и Орлов

Команда Национальной хоккейной лиги "Вашингтон кэпиталз" на ближайшие матчи лишилась своих российских игроков Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова. "Кэпиталз" оштрафована на 100 тысяч долларов, спортсмены включены в список недоступных для тренировок и игр.

Санкции были введены после того, как выяснилось, что игроки команды были в близком контакте без использования масок. Как рассказал Александр Овечкин, россияне просто посидели вместе в номере гостиницы.

"Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта",— цитирует пресс-служба "Вашингтон кэпиталз" Овечкина.

Клуб после четырех игр занимает второе место в таблице Восточного дивизиона. 23 января команда должна сыграть с "Баффало" - судя по всему, ей предстоит обойтись без четырех ведущих игроков. В протоколе по коронавирусу минимальное время пребывания в черном списке не указывается, передает "Матч ТВ".

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