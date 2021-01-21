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Московские колледжи и спортшколы вернутся к обычному режиму работы

09:12
  • четверг
  • 21 января 2021

Транспортные карты учащихся разблокируют

Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения Москвы с 22 января возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, транспортные карты учащихся будут разблокированы. С 22 января они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда. Тем не менее, дистанционное обучение в городских и федеральных вузах сохранится до 6 февраля.

Решение о послаблении ограничений принято в связи с тем, что ситуация с коронавирусом внушает осторожный оптимизм, отметил Сергей Собянин. Последнюю неделю в Москве ежедневно выявляют 2-4 тысячи новых случаев заражения. Это значительно меньше, чем в декабре.

"Ощутимо снизилась и госпитализация – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тысяя человек – минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тысяч коек", - написал Собянин на своем сайте.

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