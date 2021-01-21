Собянин смягчил ограничения для кино и театров

Ситуация с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм, отметил мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отменить часть ограничений для столичных театров и кино. Об этом мэр сообщил на своем персональном сайте.

"Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала", - отметил Собянин. Указ вступает в силу 22 января.

По словам мэра, ситуация с распространением пандемии COVID-19 внушает осторожный оптимизм.

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