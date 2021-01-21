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Домашний режим для пожилых москвичей продлили

09:22
  • четверг
  • 21 января 2021

До улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении действующих ограничений по коронавирусу. Он отметил, что нынешняя ситуация в городе может внушать осторожный оптимизм, ведь ежедневный прирост числа заболевших заметно снизился в сравнении с прошлым месяцем.

Собянин смягчил ограничения для кино и театров
Собянин посетил выездной пункт вакцинации от COVID-19 в театре "Геликон-опера"

Собянин заявил, что с 22 января в столице будет снята часть ограничений, однако некоторые меры предосторожности все еще необходимо выполнять. Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями все еще вынуждены соблюдать домашний режим.

"До существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Однако после прохождения вакцинации от Covid-19 социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте", - сообщил мэр города.

Он подчеркнул, что это правило продолжит действовать до тех пор, пока в городе существенно не улучшится эпидемиологическая ситуация. Собянин добавил, что для скорейшей победы над коронавирусом москвичам следует пройти вакцинацию, а также не забывать соблюдать масочный режим на транспорте и в общественных местах.

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