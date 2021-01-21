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Собянин объявил об открытии музеев и библиотек

09:25
  • четверг
  • 21 января 2021

Столичные учреждения культуры вернутся к привычному режиму работы

С 22 января в Москве возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

Также, согласно указу мэра, разрешено проводить зрелищные, культурно-досуговые, развлекательные, спортивные мероприятия. Однако существует условие - число посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений, сообщил Собянин на своем персональном сайте.

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