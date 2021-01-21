ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Удаленку" в Москве сохранили до улучшения эпидобстановки

09:28
  • четверг
  • 21 января 2021

Ограничения на работу клубов и баров также сохранены

"Удаленка" для 30% сотрудников московских предприятий и организаций сохраняется. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации в столице.
Собянин объявил об открытии музеев и библиотек

Как отметил Собянин в своем блоге, сохранятся также действующие ограничения по режиму работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов.

При этом остальные ограничения ослабляются. В частности, могут работать детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в ТРЦ, детские уголки.  Число посетителей, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% вместимости помещений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удаленная работа
Удаленная работа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.