"Удаленку" в Москве сохранили до улучшения эпидобстановки

Ограничения на работу клубов и баров также сохранены

"Удаленка" для 30% сотрудников московских предприятий и организаций сохраняется. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации в столице.

Как отметил Собянин в своем блоге, сохранятся также действующие ограничения по режиму работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов.

При этом остальные ограничения ослабляются. В частности, могут работать детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в ТРЦ, детские уголки. Число посетителей, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% вместимости помещений.

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