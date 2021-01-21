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Психолог объяснила, почему нельзя работать под музыку

11:38
  • четверг
  • 21 января 2021

Умственным трудом лучше заниматься в тишине

Многие любят работать под музыку, но, оказывается, такая привычка может привести к перегрузкам, раздражительности и даже депрессиям. О том, почему нельзя совмещать умственный труд с музыкальным сопровождением, рассказала психолог Марина Розенова.

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Специалист предупредила, что под музыку лучше не работать тем людям, чья деятельность связана с высокой концентрацией, интеллектуальными усилиями, принятием нестандартных решений и креативностью. Она посоветовала включать музыку во время подготовки и настроя на трудовую деятельность, но основной объем работ выполнять без посторонних помех.

"Иначе не избежать перегрузки, снижения качества и продуктивности, раздражительности, разочарования в результате и, как следствие, возможности негативных состояний, апатии или даже депрессивных тенденций", - подчеркнула психолог.

Она добавила, что для монотонной работы, напротив, музыка подходит как нельзя лучше – однотипные действия проще и приятнее выполнять под звук любимой композиции, передает АГН "Москва".

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