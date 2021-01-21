Петербург против COVID-19: вакцинация в городе набирает обороты

Это самый действенный способ защитить свое здоровье

В целом по коронавирусу сохраняется положительная динамика, но есть регионы, где ситуация пока напряжённая. В их числе и Санкт-Петербург.

Вот уже третий день подряд Петербург лидирует среди всех городов России по коронавирусной статистике. Врачи говорят: такой резкий скачок заболеваемости предвидели.

Дворник Константин Копылов отвечает за чистоту Невского проспекта. Говорит, в праздники тротуар убирать было невозможно - толпы людей. Первые 11 дней января в Петербурге не работали театры и музеи, а в сам Новый год — кафе и рестораны. Все для того, чтобы снизить обычный поток гостей в Северную столицу. Многие туристы действительно сдали билеты. Но на Невском проспекте и на Дворцовой площади, особенно у новогодней елки, все равно яблоку было негде упасть. В праздничной толпе можно заметить гуляющих как в масках, так и без них. Молодежь настроена скептически. Носят — но для галочки, только чтобы не оштрафовали.

Старшее поколение осторожничает. Галине Борисовне 79, она, как и рекомендовано ее возрастной группе, почти не выходит из дома, а если нужно в магазин — только в маске.

Почти две недели прошло с тех пор, как новогодние каникулы завершились.14 дней — это инкубационный период коронавируса. Вот статистика и ползла вверх, говорят чиновники, и будет расти еще две недели. Поэтому основные ограничения в Петербурге продлены до конца января. По мнению врачей, главное, что течение COVID-19 в большинстве своем сейчас проходит без осложнений. Исчезла паника перед незнакомой болезнью. Люди в основном лечатся дома, а в больницах лишь те, кому это действительно необходимо.

Врачам помогают студенты и волонтеры. Сейчас основная задача - не только лечить людей, но и объяснять им, что такой известный метод как "компьютерная томограмма" — показан далеко не всем инфицированным. И если врач ее не назначил, это вовсе не говорит о его равнодушии, даже наоборот.

"У нас периодически некоторые пациенты мчатся, не имея оснований. Какие могут быть сценарии: в семье есть пациент, которому кажется, что он инфицирован — что делать? Ничего не делать. КТ в таких случаях не нужно. Или у пациента есть положительная ПЦР, но нет симптоматики — КТ не показана. Если есть ОРВИ, но протекает без симптомов — КТ не показана", - пояснила главный специалист по лучевой инструментальной диагностике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа Татьяна Трофимова.

Компьютерная томография связана с ионизирующем излучением, напоминают специалисты. Частые процедуры могут привести к болезням, вызванным накоплением радиации. Такие исследования предназначены только для тех, кто имеет реальные симптомы: чувство жжения в груди и одышку.

Гораздо более действенный способ защитить свое здоровье — это вакцинация. В Петербурге она идет полным ходом. В четверг рано утром город получил более 60 тысяч новых доз препарата в рамках поставок от Министерства здравоохранения. Уже к вечеру вакцину развезут в прививочные пункты

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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