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Россия готова к диалогу с США по проблеме ДРСМД

11:59
  • четверг
  • 21 января 2021

Об этом сообщил посол России в США

Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами по вопросу о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщил посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Названа "реальная причина" выхода США из ДРСМД

По словам дипломата, Москва пойдёт на переговоры, если администрация Джо Байдена возьмёт курс на прекращение гонки вооружений. В 2019 году США в одностороннем порядке вышли из договора по ликвидации ракет и отвергли предложение наложить мораторий на их развёртывание. Напротив, Пентагон сделал ставку на ускоренную разработку вооружений, ранее запрещённых соглашением, передает "ТВ Центр".

В октябре 2020-го Владимир Путин выступил с мирной инициативой: Москва готова не размещать ракеты на европейской части нашей страны при условии встречных шагов со стороны НАТО.

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