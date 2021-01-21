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Сандерс в варежках и Леди Гага: самые яркие моменты инаугурации Байдена

11:59
  • четверг
  • 21 января 2021

Байден объявил дату своего вступления в должность национальным днем единства в США

Главная мировая новость - вступление в должность 46-го президента США. Осуществить мечту о Белом доме Джо Байдену удалось с третьей попытки. Он стал самым пожилым президентом в истории страны. И первым, на церемонии инаугурации которого людей заменили - флаги, а полиции было больше, чем сторонников. В первый же день работы глава государства отменил ряд указов своего предшественника.
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Хоть и в весьма усеченном виде, как и сама церемония инаугурации, парад в Вашингтоне все-таки состоялся. Как-никак у американцев новый официальный праздник! Без ложной скромности Джо Байден объявил дату своего вступления в должность национальным днем единства в США. Он даже подписал соответствующий документ, заявив о триумфе демократии и о том, что по итогам выборов воля народа была услышана. От народа, голосующего неправильно, в Вашингтоне отгородились трехметровыми заборами и колючей проволокой. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, Байден все-таки решил немного поиграть в демократию на публику.

Аплодисменты и приветствия не самые громогласные. Наблюдать эту пешую прогулку к Белому дому смогли совсем немногие. Но даже к самым проверенным и благонадежным сторонникам Байден приближается мелкими перебежками. И ненадолго. Видимо, чтобы не нервировать службу безопасности и силовиков из оцепления. Последних здесь явно больше, чем зрителей.

Пока в Вашингтоне шли официальные церемонии, в Белом доме в спешном порядке проводили уборку и заполняли холодильники продуктами, которые предпочитают новые хозяева. Ведь Трампы покинули резиденцию всего лишь за несколько часов до начала инаугурации.

Вдоволь насладившись личным триумфом, Байден все-таки отправился выполнять обещания, которые накануне щедро раздавал в своих пламенных речах и в Твиттере. У официальных аккаунтов президента и Белого дома в социальных сетях теперь новое лицо. И хорошо знакомый многим голос. Джен Псаки провела первый брифинг в роли пресс-секретаря главы государства.

"Когда президент предложил мне работу в этой должности, мы говорили с ним о важности того, чтобы правда и прозрачность вернулись в зал для брифингов. Мы с вами можем по-разному смотреть на вещи – это нормально, это часть демократии. Но восстановление доверия американцев будет теперь в центре внимания нашей пресс-службы и самого Белого дома", - сказала она.

Белый дом в лице спикера Джен Псаки ушел от ответа на вопрос, поддерживает ли Байден импичмент Трампа - мол, пусть это решает Сенат. В первые часы после инаугурации 46-й президент США отменил целый ряд инициатив своего предшественника. Подписал 15 документов, в том числе - вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, приостановил депортацию некоторых категорий мигрантов и аннулировал запрет на въезд в Штаты граждан некоторых мусульманских стран, а также заморозил строительство стены на границе с Мексикой. Все это, естественно, приветствовали в государствах, чьи граждане десятками тысяч бегут в США.

В Европе же порадовались возвращению Вашингтона к международным соглашениям. Ангела Меркель в очередной раз выразила надежду на сотрудничество с администрацией Байдена. Членов президентского офиса тот, кстати, назначал виртуально. По видеосвязи. Якобы, в целях безопасности из-за коронавируса. Что, впрочем, не мешало Байдену без маски обниматься и целоваться с гостями на церемонии инаугурации. Всего на временные должности в новой администрации назначены 34 человека, включая госсекретаря Дэна Смита.

Помимо новых политических решений, в прессе активно обсуждают детали прошедшей инаугурации: полуспящего Берни Сандерса. Выбывший из президентской гонки политик пришел в теплых варежках и мгновенно стал героем многочисленных фотожаб. Хотя на улице было +6. Бывшая первая леди Мишель Обама поразила присутствующих золотой пряжкой на ремне. Дженифер Лопез, которая едва сдерживала слезы. И на пару с Леди Гагой дала выход эмоциям в объятых Хиллари Клинтон.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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