Снегопад и потепление: москвичей ждет изменчивая погода

К выходным температура воздуха сильно повысится

Снегопад, потепление, пониженное атмосферное давление - изменчивая погода готовит неприятные сюрпризы жителям Московского региона. На дорогах может быть опасно из-за гололеда и тумана. А в выходные температура и вовсе достигнет плюсовых значений, на 10 градусов превышающих климатическую норму, передает "ТВ Центр".

Непросто приходится и жителям других регионов. Продолжает заметать Краснодар. Люди тонут в снегу, к тому же, одолевает несвойственный для региона холод - минус 16 градусов. В городе пробки и многочисленные аварии.

А в заснеженном Крыму, чтобы следить за безопасностью на дорогах и вовремя оказывать помощь водителям, МЧС подняли беспилотники.

Жителей восточной части России изнуряют морозы. В Норильске школьникам разрешили не посещать занятия - там минус 45 и сильный снегопад, который пока останавливаться не собирается. Поиск машин во дворе превращается в лотерею - транспорт приходится выкапывать из гигантских сугробов.

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