В ДТП с автобусом в Электростали пострадали 17 человек. Видео

Автобус врезался в здание кинотеатра

В подмосковной Электростали выясняют обстоятельства аварии с участием рейсового автобуса, который этим утром въехал в здание кинотеатра. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всего в момент ЧП в салоне находилось 20 человек. Помощь медиков потребовалась 17 пассажирам. Известно, что восемь из них госпитализированы. У одного зафиксирован перелом.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги. По факту ДТП прокуратура начала проверку.

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