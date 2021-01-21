Ученые нашли останки самого крупного динозавра

Животное могло достигать длины в 40 метров

Сенсационное открытие в области зоологии готовят аргентинские палеонтологи. Обнаруженный ими динозавр может оказаться самым крупным сухопутным животным, когда-либо существовавшим на земле, передает "ТВ Центр".

Останки обнаружили ещё в 2012-м году, в 2015-м их откопали, а теперь результаты реконструкции представили научному сообществу. Поисковые работы ещё продолжаются - пока нашли только часть скелета. Но учёные полагают, что при длине до 40 метров новый вид мог превосходить по размерам даже патаготитана - крупнейшего из известных нам динозавров. Уступая лишь по весу синему киту, которому принадлежит мировой рекорд среди всех живых существ на планете.

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