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Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев

10:00
  • четверг
  • 21 января 2021

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, приговорен к 24,5 годам колонии. Такой приговор вынес Второй восточный окружной военный суд в Чите. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Прокуратура просила для Рамиля Шамсутдинова 25 лет лишения свободы. В конце декабря присяжные заседатели признали его виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения.

Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек. Еще двое получили тяжелое ранение.

Свой поступок Шамсутдинов объяснил дедовщиной в части. Вину в случившееся он признал.

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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов
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