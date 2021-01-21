Защита Шамсутдинова сочла слишком суровым приговор

Представители потерпевших также приговором недовольны

Адвокаты рядового Рамиля Шамсутдинова считают слишком суровым приговор, вынесенный Вторым Восточным окружным военным судом в Чите. Срочника приговорили к 24,5 годам лишения свободы. Защита намерена добиваться пересмотра дела. Сторона потерпевших также с приговором не согласна.

Шамсутдинов 25 октября 2019 года расстрелял из автомата сослуживцев, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. Два офицера и шестеро солдат погибли, еще двое были ранены. Рядовой попытался сбежать из части и был задержан. Шамсутдинов заявил, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения, сослуживцы над ним издевались, передает ТАСС.

Психиатрическая экспертиза ранее установила, что срочник отдавал отчет своим действиям. Присяжные заседатели признали рядового виновным, но заслуживающим снисхождения – это значит, что к пожизненному заключению его приговорить суд не мог.

Потерпевшие, в свою очередь, заявили, что Шамсутдинов не должен выйти на свободу. Их представитель намерен добиваться отмены приговора и нового рассмотрения дела иным составом суда.

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