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"Мы вам перезвоним": работодатели рассказали, как стоит воспринимать эту фразу

10:34
  • четверг
  • 21 января 2021

Подобный ответ далеко не всегда означает отказ

Фраза "мы вам перезвоним", сказанная работодателем, может смутить многих соискателей, однако на самом деле ничего ужасного в ней нет. В России лишь 23% работодателей таким образом намекают на отказ, а 63% действительно намерены перезвонить кандидату, показал опрос сервиса Superjob.

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Отмечается, что восемь лет назад число компаний, которые использовали фразу "мы вам перезвоним" в качестве отказа, составляло 31%, но сейчас в данном ключе ее используют все реже.

Результаты опроса также показали, что женщины данную фразу воспринимают как отказ чаще, чем мужчины (67% и 64% соответственно). Но чаще всего в обещание перезвонить не верят те соискатели, которые претендуют на зарплату до 30 тысяч рублей, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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