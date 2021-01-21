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Скончался российский посол в Замбии Александр Болдырев

10:36
  • четверг
  • 21 января 2021

Ранее он занимал пост замдиректора Департамента информации и печати МИД

Скончался посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдырев. Российская дипмиссия сообщила об этом в Twitter.
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"Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Республике Замбии Александра Виловича Болдырева", - говорится в сообщении.

Александр Болдырев родился в 1955 году в Москве. Окончил МГИМО, владел английским и бенгальским языками. В разное время дипломат занимал посты советника посольства России в Великобритании, заместителя российского постпреда в Вене. В 2010-2012 годах был заместителем директора Департамента информации и печати МИД России. Послом в Замбии Болдырев работал с 31 октября 2019 года, передает ТАСС.

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