COVID-19: какие ограничения отменят в Москве с 22 января

Ситуация с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм

В Москве снимается ряд ограничений, действующих из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ в четверг подписал Сергей Собянин

По словам мэра, ситуация в столице постепенно стабилизируется. Снижается число новых случаев и госпитализаций. Поэтому уже с завтрашнего дня колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы возвращаются к обычному режиму работы. Социальные карты учащихся будут также разблокированы. А студенты вузов до 6 февраля останутся на дистанционке.

Также снова откроются детские центры, дневные лагеря, музеи и библиотеки. А в театры и кинозалы будут пускать уже половину зрителей. До существенного улучшения эпидемиологической обстановки сохраняется удалёнка для 30 процентов сотрудников.

Бары и рестораны по-прежнему будут закрыты в ночное время. Лица старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны оставаться дома до прохождения вакцинации.

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