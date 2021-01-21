Депутат МГД Евгений Герасимов: В год пандемии возродился обмен бумажными открытками

В век современных технологий люди продолжают отправлять бумажные письма

За время пандемии коронавирусной инфекции возродилась традиция обмениваться бумажными открытками, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Традиционные почтовые открытки, казалось еще недавно, скоро должны стать историей. Каждое почтовое отправление стоит денег, в отличие от виртуальных сообщений, к тому же сроки доставки почты составляют от нескольких дней до нескольких недель. И все-таки у бумажных открыток и писем осталось одно преимущество, которое именно сейчас, в эпоху пандемии и закрытых границ, стало ключевым: это материальный носитель, к которому прикасались руки близкого человека, друга, любимого, родственника. Физически ощутимый привет издалека, весточка оттуда, куда сейчас невозможно или затруднительно поехать лично. Неудивительно поэтому, что открытки переживают новую волну популярности", - объяснил депутат.

Герасимов отметил, что в столице подвели итоги новогоднего сезона поздравительных открыток. Во время каникул отправить традиционное поздравление можно было не только в почтовом отделении, но также в вестибюлях метро и в фойе столичного Театра кукол имени Сергея Образцова. Этой возможностью воспользовались свыше 13 тысяч жителей и гостей столицы, причем некоторые открытки отправились в другие страны.

"Открытки отправляют не только представители старшего поколения, но и дети, и молодежь. Результаты новогодних открыточных акций показывают: бумажную почту рано списывать в архив. Письмо, открытка сохраняют энергию человека, их отправившего, их любовь, и даже через много лет, держа в руках такой привет, можно вновь пережить счастливые мгновения. Думаю, что подобные акции будут продолжаться и дальше - они очень нужны людям всех возрастов", - считает парламентарий.

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