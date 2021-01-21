Минздрав упростил условия хранения для вакцины "Спутник V"

Теперь препарат можно перевозить при положительной температуре

Условия хранения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" изменились. Производителю удалось добиться того, что препарат можно транспортировать при температуре от+2 до+8 градусов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V". Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов", - заявил Мурашко во время селекторного совещания с экспертами.

Глава Минздрава подчеркнул, что сохранность вакцины при новом температурном режиме подтверждена экспертизой. Такая температура стандартна для хранения большинства иммунобиологических препаратов. Мурашко отметил, что на рынок будут поставляться вакцины с двумя режимами хранения – от +2 до +8, а также при -18 градусах, передает РИА Новости.

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