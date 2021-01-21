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Минздрав упростил условия хранения для вакцины "Спутник V"

10:50
  • четверг
  • 21 января 2021

Теперь препарат можно перевозить при положительной температуре

Условия хранения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" изменились. Производителю удалось добиться того, что препарат можно транспортировать при температуре от+2 до+8 градусов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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"Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V". Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов", - заявил Мурашко во время селекторного совещания с экспертами.

Глава Минздрава подчеркнул, что сохранность вакцины при новом температурном режиме подтверждена экспертизой. Такая температура стандартна для хранения большинства иммунобиологических препаратов. Мурашко отметил, что на рынок будут поставляться вакцины с двумя режимами хранения – от +2 до +8, а также при -18 градусах, передает РИА Новости.

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