Коронавирусом в России заболели еще 21887 человек

Выздоровели 26902 человека

В России за минувшие сутки выявили еще 21887 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3655839.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3458. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3112 человек, в Подмосковье - 1092.

Выздоровели за сутки 26902 человека. Скончались – 612 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 67832 человека. Общее число выздоровевших достигло 3054218.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 98 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 634201 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"