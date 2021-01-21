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Штамм коронавируса из ЮАР оказался устойчивым к антителам

11:37
  • четверг
  • 21 января 2021

Новая разновидность вируса не боится антител

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Южной Африке, несет в себе риск повторного заражения, заявили ученые после ряда исследований.

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Специалисты выяснили, что штамм вируса и ЮАР устойчив к нейтрализующим коронавирус антителам, которые организм накапливает после предыдущего заражения или вакцинации. Таким образом, новая мутация COVID-19 способна противостоять иммунитету.

Исследователи подчеркнули, что выявленные в ЮАР штаммы COVID-19 также представляют риск повторного заражения, передает Medical Xpress.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 96,2 миллиона человек, 2,06 миллиона из них скончались. В России выявлено 3,6 миллиона заболевших, более 66 тысяч пациентов скончались.

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