ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бузова чуть не довела Даву до слез на собственном дне рождения

12:12
  • четверг
  • 21 января 2021

Пара повздорила во время праздника

Ольга Бузова 20 января отметила свое 35-летие, но день рождения звезды не прошел гладко. На торжество не смогла явиться мама именинницы, в больнице оказалась 82-летняя бабушка телеведущей, а также Бузова поругалась со своим возлюбленным Давидом Манукяном прямо во время праздника.

Бузова пожаловалась на тяжелую работу
Бузова намекнула на фиктивность брака с Манукяном

На торжестве в честь певицы и телеведущей присутствовало множество именитых гостей, а вот один из самых главных приглашенных – ее новоявленный супруг – на праздник сильно опоздал. Да и уйти ему пришлось раньше всех из-за ссоры с именинницей. Блогер Мария Погребняк, присутствующая на дне рождении Бузовой, случайно сняла на видео, как во время салюта в честь именинницы Ольга и Давид ругаются, а затем девушка толкает молодого человека в грудь.

Сам Манукян ссору комментировать не стал. В Сети он опубликовал ролик, с праздника, но подписчики заметили, что на видео он выглядит несчастным, а на глазах отчетливо видны еле сдерживаемые слезы.

Ранее Бузова и Манукян устроили свадьбу на Мальдивах. Однако называть их супругами рано - согласно российскому законодательству, подобные браки не считаются действительными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ольга Бузова и Давид Манукян
Ольга Бузова и Давид Манукян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.