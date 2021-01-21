Бузова чуть не довела Даву до слез на собственном дне рождения

Пара повздорила во время праздника

Ольга Бузова 20 января отметила свое 35-летие, но день рождения звезды не прошел гладко. На торжество не смогла явиться мама именинницы, в больнице оказалась 82-летняя бабушка телеведущей, а также Бузова поругалась со своим возлюбленным Давидом Манукяном прямо во время праздника.

На торжестве в честь певицы и телеведущей присутствовало множество именитых гостей, а вот один из самых главных приглашенных – ее новоявленный супруг – на праздник сильно опоздал. Да и уйти ему пришлось раньше всех из-за ссоры с именинницей. Блогер Мария Погребняк, присутствующая на дне рождении Бузовой, случайно сняла на видео, как во время салюта в честь именинницы Ольга и Давид ругаются, а затем девушка толкает молодого человека в грудь.

Сам Манукян ссору комментировать не стал. В Сети он опубликовал ролик, с праздника, но подписчики заметили, что на видео он выглядит несчастным, а на глазах отчетливо видны еле сдерживаемые слезы.

Ранее Бузова и Манукян устроили свадьбу на Мальдивах. Однако называть их супругами рано - согласно российскому законодательству, подобные браки не считаются действительными.

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