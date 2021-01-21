Пожарные спасли 14 человек из горящего общежития в Москве

Эвакуированы 60 человек

Пожарные спасли 14 человек во время пожара в общежитии на севере Москвы. Горела комната в кирпичном здании, огонь охватил 15 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главка МЧС Москвы.

"Московские огнеборцы спасли 14 человек при тушении пожара по адресу улица Летчика Бабушкина, дом 30, строение 1. Эвакуировано 60 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Горели личные вещи и мебель в одной из комнат на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания. По данным агентства "Интерфакс", по этому адресу находится общежитие "Городской отель".

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